Une conférence pour le centenaire du PEV

Un double centenaire pour le PEV. Le Parti évangélique suisse et sa section bernoise ont tous deux vu le jour en 1919. Pour marquer le coup, les sections du Jura bernois, de Bienne et du Jura organisent une conférence au Foyer de Moutier le 20 septembre dès 19h30. Elle aura pour thème « Mon boulot et moi : et demain ? ». Grégoire Leclerq, président de l’Observatoire français de l’Uberisation traitera de l’uberisation de la société et des aspects de précarisation du monde du travail qui en découlent bien souvent. Une table ronde suivra, avec pour orateurs Martine Gallaz, directrice du Service social régional de Tavannes, Pierre Ammann, directeur du Centre social protestant Berne-Jura, et Gérard Maret, directeur de l’usine LEMO 5 à Delémont. Ils discuteront de différents aspects de la précarisation du monde du travail et répondront aux questions du public. /comm-ast