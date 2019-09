Pas de recours au TF pour les autonomistes de Moutier

Les autonomistes de Moutier veulent revoter sur leur appartenance cantonale le plus vite possible. Ils ont très largement recommandé jeudi soir de ne pas faire appel au Tribunal fédéral lors des assises prévôtoises qui se sont tenues à la Sociét’halle. Le scrutin organisé par « Moutier Ville jurassienne » a donné un résultat clair : 399 voix contre un recours, 18 pour et 3 blancs. Il s’agissait d’une consultation puisque la décision effective de faire appel ou non au TF après l'annulation du vote du 18 juin 2017 par le Tribunal administratif bernois appartient aux recourants. Le comité « Moutier Ville jurassienne » a prôné jeudi soir pour ne pas faire recours au Tribunal fédéral. Son porte-parole, Valentin Zuber - qui est également conseiller municipal de Moutier – souhaite dorénavant que la Confédération s’investisse davantage dans l’organisation d’un second vote et souligne que la netteté du résultat obtenu jeudi soir était importante pour montrer l’unité du camp autonomiste :