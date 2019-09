Un pas vers la numérisation des préfectures

Le Grand Conseil fait de la numérisation une priorité. La motion « Paré pour l’avenir – communications et transactions électroniques avec les préfectures » a facilement passé la rampe jeudi. Le texte déposé par un député alémanique PBD a été accepté par 113 voix contre 25. Les élus ont chargé le Conseil-exécutif d’instaurer, dans la mesure du possible, les communications et les transactions électroniques avec les préfectures. Celles-ci pourront ainsi envoyer et recevoir des documents comme les oppositions, recours et autres demandes. Selon les mots du motionnaire, le but est de réduire la quantité de papier et simplifier l’archivage.

Le Conseil-exécutif, qui aurait préféré que le texte soit adopté sous la forme de postulat, a expliqué que les bases légales ne sont pas encore prêtes pour que les préfectures passent rapidement aux transactions électroniques. Le processus est toutefois lancé. Un nouveau logiciel destiné aux opérations courantes sera introduit d’ici l’été 2020. Un changement qui constitue une première étape vers la numérisation. /mdu