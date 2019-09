Bas-Vallon: faut-il se rapprocher davantage?

Cortébert, Corgémont et Sonceboz se sont mis à table jeudi soir pour faire le point sur leurs dossiers communs. Les exécutifs des trois communes du Bas-Vallon se sont retrouvés dans les locaux de la municipalité curgismondaine. Une éventuelle fusion de communes figurait notamment au programme des discussions. L’idée, encore à ses premiers balbutiements, serait de lancer une « mini-étude » pour savoir si un rapprochement plus conséquent ferait sens pour les trois communes. Si les exécutifs donnent leur aval, un groupe de travail pourrait voir le jour en fin d’année. Sa mission serait d’étudier les avantages et désavantages de créer une nouvelle commune de 4'500 habitants.

Un réseau d’eau en commun ?

Les conseillers municipaux se sont également questionnés sur la création d’éventuelles liaisons entre les réseaux d’alimentation en eau potable des trois communes. Corgémont s’était engagée auprès du canton de Berne à étudier les possibilités de connexions avec les villages voisins pour avoir une solution de secours en cas de pénurie ou de pollution notamment. Aucune décision concrète n’a été prise et le dossier pourrait refaire surface lors d’une prochaine rencontre.

Les autorités des trois communes du Bas-Vallon ont également brièvement parlé des médecins de famille. Corgémont a informé ses voisines que deux cabinets pour des médecins devraient voir le jour au sein du nouveau home des Bouleaux. Actuellement, Corgémont et Sonceboz disposent chacune d’un médecin-généraliste mais tous deux pourraient être amenés à cesser d’exercer dans les prochaines années. /nme