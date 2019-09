Georg Fischer inaugure son usine à 100 millions

300 invités venus du monde entier ont découvert aujourd’hui la nouvelle usine de Georg Fischer. Le fabricant de machines-outils a inauguré aujourd’hui son siège mondial aux Champs-de-Boujean, à Bienne. Sa construction aura demandé 100 millions d’investissement et 27 mois de travaux, pour une surface totale de 45'000 mètres carrés. Cela correspond à six terrains de foot et demi. Ces locaux permettent à la firme de réunir toutes ses activités de Nidau, Ipsach et Luterbach sur un seul site. 450 employés travailleront à terme sur ce site. Pour le président de Georg Fischer, Pascal Boillat, cette journée était synonyme de grande satisfaction :