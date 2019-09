Huit kilos de micropolluants charriés chaque jour dans le lac de Bienne

Huit kilos de micropolluants finissent chaque jour dans le lac de Bienne via l’Aar. C’est ce que le laboratoire de la protection des eaux et du sol du canton de Berne a constaté à la station de Hagneck. L’Office cantonal des eaux et des déchets (OED) l’a communiqué lundi dans son rapport 2017-2018. La qualité des eaux de l’Aar reste toutefois « généralement bonne à très bonne », mais plus on descend son cours, plus la pollution chimique augmente. Les impacts de la civilisation sont en cause comme l’explique Claudia Minkowski, responsable du laboratoire de la protection des eaux et du sol :