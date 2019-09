L'artiste Saype revient à Genève avec deux fresques géantes

Deux mains qui s'enlacent, comme un symbole d'entraide et d'unité. Cette grande fresque peinte sur la pelouse est l'oeuvre de l'artiste français et travaillant à Moutier Saype. Elle est visible, à Genève, au parc des Bastions ainsi qu'au parc La Grange.

Saype connaît déjà Genève pour y être venu il y a un an. A l'époque, l'artiste s'était emparé du périmètre de verdure de la Perle du Lac et l'avait utilisé comme support d'une de ses oeuvres. La démarche avait eu énorme impact pour l'image de Genève, a fait savoir lundi le conseiller administratif de la Ville Guillaume Barazzone.

Cette année, Genève ne constitue qu'une étape pour Saype. La fresque des mains enlacées, intitulée « Beyond Walls », va en effet parcourir le monde, allant de ville en ville. L'action a démarré sur le Champ-de-Mars, à Paris, en juin. L'artiste de Land art ira ensuite exercé ses talents à Berlin, puis sur d'autres continents.

On vit dans un monde qui se polarise, avec un repli sur soi d'une partie de la population, a expliqué Saype lundi. Avec « Beyond Walls », l'artiste veut transmettre l'idée que c'est uniquement en étant ensemble que l'humanité arrivera à surmonter les défis qui se présentent aujourd'hui à elle.

Le but est de créer la plus grande chaîne humaine du monde. A Paris, la fresque a été vue par plus de 500 millions de personnes, grâce, notamment, à l'internet. Les oeuvres de Saype ne se dévoilent en effet pas quand on se trouve au ras du sol. C'est comme dans la vie, ce n'est qu'en prenant du recul que l'on voit, a noté l'artiste. /ATS-gtr