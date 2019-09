Des containers pour l’EJC à Valbirse

Des containers vont être installés non loin de l’école secondaire de Malleray. Ils auront pour but d’accueillir les élèves qui fréquentent l’école à journée continue. Lors du Conseil général de Valbirse, lundi soir, Yann Minder, conseiller communal en charge des écoles, de la culture et des sports l’a annoncé au législatif. Plusieurs interpellations avaient été déposées concernant l’EJC, notamment sur l’état du bâtiment utilisé à Malleray.

Yann Minder, invité mardi dans La Matinale, est tout d’abord revenu sur l’idée de lancer une réflexion à propos de l’EJC.