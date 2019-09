Un été positif pour les piscines de la région

Fréquentations diverses pour les piscines du Jura bernois. La saison 2019 est désormais terminée pour les installations de plein air.

Première à avoir fermé ses portes : Tramelan, le 8 septembre. A l’heure du bilan, les responsables ont le sourire, puisque 46'226 entrées ont été enregistrées. Ce chiffre, certes plus bas que celui de l’an dernier, s’inscrit légèrement en-dessus de la moyenne des autres années. Responsable technique des lieux, Jean-Luc Mercerat explique ce bon résultat par l’altitude élevée (environ 1000 mètres) de la piscine : « lorsqu’il y a des vagues de canicules, les gens qui vivent en plaine montent pour se rafraîchir davantage » explique-t-il. Il reconnaît d’ailleurs que beaucoup de clients cette année venaient de Bienne, Granges et même Soleure. Ces périodes caniculaires font d’ailleurs exploser le nombre d’entrées. Durant les deux semaines les plus chaudes, ce sont près de 24'000 personnes qui sont venues se rafraîchir au bord des bassins tramelots, soit presque la moitié de la fréquentation totale.

Autre piscine située en hauteur (environ 800 mètres), St-Imier note aussi que l’affluence a été supérieure à la moyenne. On ne connaît toutefois pas encore les chiffres exacts. Mais Gerolamo Pepe, employé municipal en charge des piscines, explique que même les éventuels problèmes de places liés aux travaux sur le parking n’ont pas pesé au final.

A Moutier non plus on ne connaît pas encore le bilan précis. Le responsable, Olivier Schnegg estime que la saison a été bonne, même si elle se situe un peu en deçà des chiffres de l’année précédente en termes d'affluence. /amo