Dialogue tendu autour de l’Axe ouest

La situation se crispe autour de l’Axe ouest à Bienne. Le groupe de dialogue s’est réuni pour la troisième fois mercredi. Pour rappel, ses membres, des représentants de 30 institutions, sont chargés de trouver une solution pour remédier à la controverse de la branche ouest de l’A5 d’ici juin 2020.

La séance a toutefois soulevé des tensions, notamment sur la question des expertises externes. Les opposants à l’Axe ouest déplorent que ces études se focalisent sur le trafic et la circulation, et délaissent les aspects liés à l’urbanisme et à l’environnement. De leur côté, les partisans estiment que l’état des lieux de la circulation doit être la base et que les autres questions suivront. Ne parvenant pas à se mettre d’accord sur la façon de répartir les dépenses, le groupe de dialogue a rejeté le budget mercredi.

Partisans et opposants au projet se sont par ailleurs dits impatients et insatisfaits de l’avancement du processus. La progression est trop lente et le calendrier risque de ne pas être tenu. C’est pourquoi le rythme de ces réunions sera intensifié.

Le groupe de dialogue a par contre soutenu l’aménagement d’un espace au Faubourg du Lac, afin d’y organiser les séances de travail. /mdu