Eau-Vallon inauguré à St-Imier

Quatre millions de litres d'eau : c'est la capacité de stockage du réservoir des philosophes à St-Imier. L'infrastructure a été inaugurée jeudi, en même temps que le puits des Sauges, à Sonvilier. Trois ans de travaux auront été nécessaires pour réaliser ce projet devisé à 27 millions de francs et dont l’idée remonte à 1995. Il permettra d'assurer l'approvisionnement en eau du Haut-Vallon de St-Imier et des Franches Montagnes. Son exploitation sera assurée par les services techniques de St-Imier et le Syndicat des eaux des Franches montagnes, via la société Eau-Vallon. Son président, Samuel Miserez, se réjouit de cette mise en service de cette installation qui alimentera 30 communes :