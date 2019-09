Le NMB décloisonne les genres

Le Nouveau Musée Bienne décortique les rôles. L’institution propose une nouvelle exposition baptisée « Moi homme, toi femme » dès samedi et jusqu’au 29 mars 2020.





Le NMB remet en question les interprétations que notre société a fait des rôles dans l’Histoire. L’exposition interdisciplinaire mêle archéologie et art contemporain. L’institution souligne la multitude de clichés qui jalonnent l’Histoire, entre les images d’un homme actif, chasseur et aventurier et d’une femme cueilleuse et au service du foyer. Le musée tente de déconstruire ce schéma androcentré. Des stéréotypes qui découleraient notamment de la lecture faite de la préhistoire par l’archéologie bourgeoise du 19e siècle.





Le NMB rappelle que les clichés sont aujourd’hui toujours en vogue pour les filles, où tout l’univers commercial est teinté de rose et de rêveries. Les garçons, eux, ont encore trop souvent rendez-vous avec un monde bleuté fait d’aventures et de caïds. /aju