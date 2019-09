Bienne décrète l’urgence climatique

Les questions climatiques doivent être prises au sérieux. C’est le message qu’a fait passer jeudi le Conseil de ville de Bienne. Par 33 oui contre 22 non et une abstention, lors d’un vote nominatif, les élus ont accepté une motion déposée par les Jeunes socialistes et les Verts demandant aux autorités de déclarer l’urgence climatique. Le centre a fait pencher la balance en s’alliant à la gauche. Les grévistes du climat ont donné le ton avant même le début de la séance. Une cinquantaine de personnes ont accueilli les élus devant la Salle du Bourg. L’un des motionnaires, Miro Meyer :