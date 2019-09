Une fête sans vendanges à Moutier ?

Les vendanges s’annoncent tardives, mais de très bonne qualité à Moutier. L’association Autour de St-Germain a fait le point vendredi sur la cuvée 2019 lors de la présentation de la fête de la Vendange des deux Saints. La manifestation aura lieu les 27 et 28 septembre sur l’esplanade de la Collégiale. Comme de coutume, les organisateurs ont privilégié au maximum les produits locaux pour la restauration. Tous les vins proviendront des fûts d’Aurèle Morf. Du côté des animations, plusieurs concerts sont prévus, ainsi qu’une conférence dégustation d’Alexandre Grandjean le samedi à 10h30. Ce doctorant de l’Université de Lausanne étudie la biodynamie dans le vin. Il viendra notamment parler de tout ce qui entoure la consommation d’un verre de vin.

Les vignes prévôtoises ont dû faire face à un épisode de gel tardif le 15 mai. Cet aléa météorologique a retardé le développement de certaines zones du vignoble. La récolte risque donc de ne pas pouvoir se dérouler en même temps que la fête cette année. Le raisin s’annonce malgré tout de très bonne qualité. « Il n’y a jamais eu de vrai stress hydrique malgré la sécheresse et la chaleur. En plus, on profite maintenant d’une alternance entre des nuits froides et des journées ensoleillées assez chaudes », souligne Aurèle Morf. Le viticulteur précise que l’année 2019 pourrait bien être la meilleure depuis que des vignes sont plantées à Moutier. /alr