Plus de 350 espèces de champignons présentées à Tramelan

La Suisse subit la sécheresse depuis presque un mois, mais les champignons font de la résistance. La société mycologique de Tramelan a organisé son exposition bisannuelle samedi et dimanche à la salle de la Marelle à Tramelan. Plus de 350 espèces ont été présentées au public, cueillies entre jeudi et vendredi par une douzaine de membres de la société. De quoi se dire que le champignon a encore un bel avenir devant lui. Qu’en est-il de son évolution dans nos régions ? Nous avons posé la question à Jean-Pierre Monti, responsable technique de la société mycologique de Tramelan qui dispose d’une expérience de plus de 50 ans comme champignonneur. Il indique avoir perçu plusieurs évolutions :