Année difficile pour les forêts du Jura bernois

Le réchauffement climatique fragilise les forêts du Jura bernois. La Division forestière du Jura bernois tire un constat inquiétant, notamment en ce qui concerne les épicéas et les sapins. En tout, ce sont 12'000 m3 de résineux qui sont en phase de dépérissement, soit le double d’une année normale. Fragilisés par un cumul de périodes de sécheresse et un gel tardif, les arbres sont ensuite attaqués par le bostryche. Le plus courant est le typographe qui touche les épicéas, quant aux sapins, ils sont attaqués par le bostryche curvidenté. Des mesures sont prises pour éviter la prolifération des coléoptères. Les arbres sont abbatus et écorcés pour être éloignés de la forêt.





Le visage des forêts sera amené à changer

Le responsable du domaine protection de la forêt à la Division forestière du Jura bernois, Lucien Blaser, se dit inquiet mais pas surpris par ce phénomène. L’épicéa est en effet particulièrement vulnérable face au réchauffement climatique. À l’avenir, la solution consiste à diversifier les forêts, grâce à des essences plus résistantes à la sécheresse comme le chêne, le tilleul, le sapin de douglas, le mélèze ou l’érable.



En ce qui concerne les peuplements de hêtres, des arbres sont aussi touchés par le phénomène dans le Jura bernois, mais la situation est beaucoup moins alarmante. En effet, entre 1000 et 1500 m3 ont subi des dégâts. /mdu