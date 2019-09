Arc jurassien : une plateforme pour la promotion des soins palliatifs

La nouvelle plateforme d’information sur les soins palliatifs de l’Arc jurassien a été présentée à Neuchâtel. Prénommée «Palliactif.ch», elle s’adresse tant au grand public qu’ aux professionnels de la santé.

Cette plateforme est une volonté des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel de promouvoir le sujet et de le rendre plus accessible à la population: