Le toit d’un immeuble ravagé par les flammes à Moutier

Les locataires absents, le couple de propriétaires évacué



Fort heureusement, les locataires de l’appartement touché n’étaient pas là. « Cela a été notre première crainte en arrivant sur place. Mais le doute a été rapidement levé », raconte Frédéric Maret, commandant du Centre de renfort, d’intervention et de secours de Moutier (CRISM). Seuls le propriétaire et son épouse étaient présents dans l’appartement du milieu mais ont pu sortir sans difficulté. Une autre habitation, située à proximité, a dû être évacuée temporairement par simple mesure de précaution.

En revanche, l’intervention des pompiers n’a pas été des plus aisées. Le toit a été percé par les flammes qui se sont rapidement propagées. La configuration des lieux et la structure de la toiture, recouverte de cuivre, a ralenti la progression des secours pour dégager l’accès aux foyers. En tout, 25 sapeurs-pompiers et 6 véhicules du CRISM ont été mobilisés. /jpi