Le monde en cause : tensions au Moyen-Orient

Le torchon brûle entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. On revient ce lundi dans notre chronique internationale sur l’attaque aux drones subi le week-end du 14 et 15 septembre par Ryad. Les frappes ont endommagé les installations pétrolières du pays. Elles ont été revendiquées par les rebelles houtis au Yémen qui sont soutenus par Téhéran. Cet incident a ravivé les tensions au Moyen-Orient. Les précisions d’Alexandre Rossé :