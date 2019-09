Trente ans et deux expos pour le patchwork

Des œuvres en tissu de toutes les tailles et de toutes les couleurs : l’Association jurassienne de patchwork célèbre cette année ses 30 ans. Elle organise, à partir de samedi, deux expositions des œuvres de ses 33 membres - uniquement des femmes - du Jura, du Jura bernois et de Bienne. La première expo est montée à la galerie d’Art Le Caveau à St-Ursanne et se constitue de travaux récents. Quant à la seconde, elle se tient à la rue des Rangiers 10 à Cornol et se présente sous la forme d’une rétrospective avec également des œuvres de plus grande taille. Les deux événements sont organisés en collaboration avec Ursinia.

Le patchwok consiste à coudre des morceaux de tissus, principalement issus de la récupération. Une technique qui demande un certain savoir-faire et un respect de la matière. Elle permet toutefois également une grande liberté dans les formats, les couleurs ou encore les tissus utilisés, comme l’explique la présidente de l’Association jurassienne de patchwork, Maria Vuilleumier :