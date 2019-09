Voter seul-e malgré un handicap visuel

Les aveugles et malvoyant-e-s devraient pouvoir voter seul-e-s. La Fédération suisse des aveugles et malvoyants a émis cette revendication à l’approche du scrutin. La FSA rappelle que 320'000 citoyennes et citoyens suisses vivent avec un handicap visuel et sont donc concerné-e-s par la problématique. Elle est intervenue auprès du Conseil fédéral pour le prier d’accélérer l’introduction du vote électronique.

La fédération suisse des aveugles et malvoyants regrette que le Conseil fédéral n’ait pas encore approuvé la généralisation de l’e-voting. L’exécutif national a en effet décidé en juin de renoncer pour l’instant à sa mise en exploitation.

Ce canal permettrait pourtant aux personnes malvoyantes de voter de manière autonome : LA FSA donne l’exemple d’un projet pilote concluant à Bâle-Ville.

Un avantage considérable, alors que le système actuel rend nécessaire pour les aveugles et malvoyant-e-s d’avoir une aide extérieure qui remplisse pour eux le bulletin de vote. D’après la fédération, un tel système contrevient à la loi fédérale sur les droits politiques, puisque le secret du vote n’est pas sauvegardé. Il viole de plus la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. /nbe