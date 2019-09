Dentition inédite sur un fossile de la région

La paléontologie ne cessera pas de nous surprendre. Un communiqué de presse, transmis mardi, nous apprend que des travaux menés par la Paléontologie A16 ont permis la découverte d’une dentition très étonnante. Un morceau de mâchoire d’une dizaine de centimètres, très bien conservé, a été trouvé sur le site de Courtedoux. Le poisson, qui vivait il y a plus de 150 millions d’années, était amateur de coquillages qu’il broyait. Son petit nom : Scheenstia.

Des fragments de ce poisson sont régulièrement découverts dans les roches du Jurassique supérieur du Jura, mais ici c’est une demi-mandibule qui a été mise au jour l’année dernière. Les travaux de recherche ont été publiés dernièrement dans une revue scientifique. Les chercheurs de la Paléontologie A16 ont soumis la mâchoire à des rayons X et ont remarqué que sous chaque dent de surface se cachait une autre en attente, mais à l’envers. Lorsque le poisson perdait toute sa dentition, les remplaçantes effectuaient un demi-tour à l’intérieur de l’os pour prendre la place. Ce mécanisme surprenant a d’importantes implications pour la compréhension du mode de remplacement dentaire chez les vertébrés et plus particulièrement chez les humains. /comm+ncp