Saicourt et Petit-Val disent oui au syndicat scolaire

Les élèves de Petit-Val et Saicourt seront scolarisés ensemble dès la rentrée scolaire 2020/2021. Les citoyens des deux communes ont accepté lundi soir en assemblées communales l’adhésion et le règlement d’organisation scolaire de l’école enfantine et primaire, ainsi que de l’école à journée continue. La création de ce syndicat scolaire a pour objectif d’éviter des fermetures de classes. /comm-anl