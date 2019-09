Complexe omnisports à l’étude à Bienne

Bienne libère un crédit pour étudier la création d’un complexe omnisports aux Champs-de-Boujean. Le Conseil municipal fait savoir mercredi dans un communiqué qu’il a libéré 295'000 francs en ce sens. Cette somme doit permettre d’élaborer un avant-projet. Il déterminera le cahier des charges de la nouvelle infrastructure ainsi que le programme précis des locaux. Cette base permettra ensuite de lancer une procédure d’appel d’offres. Ce site doit notamment accueillir les clubs de inline hockey des SHC Seelanders et des Bienne Skater 90, qui ont initié un processus de rapprochement sous l’égide de l’Inline skater hockey Biel-Bienne. Ce complexe doit aussi accueillir les membres du programme Sport-Culture-Etudes et ainsi libérer des créneaux dans les salles de sport scolaires toujours plus sollicitées. /comm-ast