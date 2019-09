AGGLOlac soulève quarante-cinq oppositions

Quarante-cinq oppositions ont été déposées contre le projet de quartier AGGLOlac, à Nidau. Elles proviennent en majorité de particuliers et d’entreprises. Quatre d’entre elles émanent d’associations et organisations. La société qui porte le projet l’a fait savoir jeudi après-midi dans un communiqué. La commune de Nidau va désormais étudier ces oppositions et mener des pourparlers de conciliation à partir du 21 octobre. Ils doivent s’achever avant la fin de l’année. Une fois cette étape franchie, le Conseil de ville de Nidau sera appelé à se prononcer en 2020, avant une votation populaire sur la réglementation fondamentale en matière de construction. Les communes de Nidau et Bienne devront aussi voter sur l’octroi de terrains à bâtir à l’investisseur et sur les dispositions réglant le financement de l’aménagement des espaces publics. /comm-ast