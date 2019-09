Bienne : des mesures pour favoriser le développement d’artistes

La ville de Bienne veut favoriser le développement artistique de ses talents. Les autorités ont présenté jeudi de nouvelles mesures afin de combler des lacunes de sa politique culturelle, jusqu’ici très axée sur les institutions.

Elles entendent désormais soutenir des artistes à des moments clés de leur carrière et aider les talents émergents, dans tous les domaines artistiques allant de la musique, aux arts visuels, en passant par la danse et la littérature. Quatre à cinq talents pourront conclure des contrats de prestations pour deux ans d'une valeur maixmale de 20'000 francs avec la Ville. La somme doit permettre le développement de leur carrière. Quant aux artistes émergents, ils seront plus nombreux à pouvoir prétendre à une somme allant jusqu'à 3'000 francs leur permettant de percer.

Cela représente un investissement annuel supplémentaire de 200'000 francs par an. L’an dernier la demande de bourse à la création a enregistré une augmentation de 30%. La ville de Bienne compte 500 artistes enregistrés, soit 1% de la population. /anl