De la négligence humaine à l’origine d’un incendie

La police bernoise a clos son enquête sur un incendie qui s’est déclaré le 8 septembre dernier à Bienne. Selon les investigations menées, le sinistre a été provoqué par une négligence humaine. Le feu avait pris dans les combles d’une maison composée de plusieurs appartements à la rue de Mâche. Il a été complètement détruit par les flammes. L’appartement attenant n’est plus habitable non plus. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs centaines de milliers de francs. /comm-anl