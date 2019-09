Un projet pilote pour inspecter les services sociaux

Sept services sociaux du canton de Berne seront inspectés dans le cadre d’un projet pilote de l’Office des affaires sociales du canton de Berne. Celui de La Neuveville est notamment compris dans le lot. C’est un organe de révision indépendant qui mènera l’inspection de septembre à décembre 2019. Le but de l’opération est d’identifier des potentiels d’optimisation et voir avec les services sociaux comment améliorer les processus. Ce projet pilote « a suscité un vif intérêt » de la part des offices sociaux selon un communiqué du canton de Berne publié jeudi. Près de la moitié des 66 services se sont portés candidats. C’est la première fois qu’un canton mandate sous cette forme une société de révision externe pour vérifier l’efficacité et la qualité de ses services sociaux. /comm-jrg