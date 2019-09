Aménager le Pod comme « Central Park » ?

Une artère verte, pensée pour la mobilité douce, propice aux rencontres et sûre. C’est ce que propose Oguzhan Can dans une motion déposée jeudi au Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds. L’élu socialiste veut s’inspirer d’aménagements tels que "Central Park" à New York, ou encore le lit de la rivière Turia à Valence pour donner un nouveau souffle à l’avenue Léopold-Robert.

La question de l’urbanisme autour de cette rue est un sujet sensible dans la Métropole horlogère. En 2004, un vaste projet pour rendre le Pod piéton avait été balayé par plus de 80% par la population. Certains arguments qui avaient convaincu la population de refuser cette proposition ne devraient plus être d’actualité dans les prochaines années. Notamment au niveau du trafic automobile et du rôle des commerces. C’est en tout cas l’avis de l'actuel conseiller d'Etat Laurent Kurth, qui avait été élu à la tête de l’urbanisme de la ville peu après la déconvenue du projet de pod piéton.