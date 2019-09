Erreurs dans l’envoi du matériel de vote à Plateau de Diesse 

Quelque 300 citoyens de Plateau de Diesse ont constaté des erreurs en ouvrant leur matériel de vote pour les élections fédérales. Cela représente 18,8% des ayants droit. Le problème a été partiellement corrigé, selon un communiqué publié vendredi.



Certains couples ont reçu une enveloppe unique comprenant une carte de légitimation portant les noms des deux époux. Des électeurs alémaniques ont quant à eux reçu le matériel de vote en français et en allemand.

La commune a entre-temps informé toutes les personnes concernées. Les couples qui avaient une carte unique ont obtenu une carte de légitimation au nom de l’époux et une enveloppe comprenant le matériel électoral complet au nom de l’épouse. Les autres ont été priés de détruire ou de rapporter à la commune le matériel reçu à double.

Mesures supplémentaires

La Préfecture du Jura bernois et la Chancellerie d’État ont été informées de la situation, ainsi que des mesures prises et envisagées. La commune de Plateau de Diesse renforcera le bureau électoral. Une vérification minutieuse sera opérée afin que personne ne puisse voter deux fois. Chaque carte de légitimation sera contrôlée avec la liste du registre des électeurs et tous les suffrages exprimés à double ou les cartes à double adressage seront considérés comme nuls. /comm-anl