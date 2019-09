Et de dix pour le marché de Champoz

Champoz se prépare à recevoir 5000 personnes dans ses rues. La petite localité de moins de 200 habitants va voir sa population gonfler le samedi 5 octobre pour son traditionnel marché d’automne. L’événement fête sa dixième édition cette année. Des orchestres folkloriques et un grand feu d’artifice en soirée viendront ponctuer cette cuvée anniversaire. Comme chaque année, tous les emplacements affichent complets et plus de 150 exposants proposeront leurs produits du terroir et créations artisanales sur la route principale de Champoz.

Le service de navettes, mis en place l’année dernière, sera à nouveau opérationnel au départ de la gare de Malleray. Un deuxième bus a été organisé pour permettre une prise en charge plus rapide des visiteurs. Les frais sont assurés par le comité d’organisation et les trajets sont donc gratuits. Un bus partira de la gare dès 9h environ toutes les 20 minutes avec un arrêt à la piscine. /nme