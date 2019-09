La coutellerie dans le Jura, nouvelle ambassadrice de la gastronomie suisse

Il y a l’absinthe du Val-de-Travers, la région de Grandson et ses truffes ou encore le Merlot Tessinois. La Fondation pour la promotion du goût, qui organise la semaine Suisse du goût, prépare un second projet appelé : « Les Grands sites du goût ». Il s’agit de faire rayonner une région, un savoir-faire, un terroir et les produits qui y sont associés. Pour l’occasion, la Fondation s’est associée au fabriquant delémontain Swiza qui produira un couteau pour le projet, et ce à des fins de promotion.

C’est donc un premier lien avec le Jura, car la région n’a pas encore été intégrée au réseau des « Grands sites du goût ». Mais cela pourrait changer, selon Sylvain Gaildraud, le chef du projet :