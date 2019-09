Les génisses dans les starting-blocks

La désalpe du Boéchet se met sur son 31. Quelque 125 génisses et 300 marcheurs sont attendus samedi à la Combe-à-la-Biche pour la 31e édition de la manifestation. Ils parcourront 11km jusqu’au Boéchet. Les bêtes quitteront ainsi les pâturages d’altitude et retourneront à l'étable pour l’hiver. Selon Cyril Jeanbourquin, nouveau co-président de la manifestation, la désalpe permet de « rassembler les gens de la ville et de la terre ».