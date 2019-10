La Collégiale de St-Imier en rose pour le cancer du sein

La Collégiale de St-Imier se teintera de rose durant tout le mois d’octobre. La Municipalité apporte par ce moyen son soutien au « mois du cancer du sein », décrété depuis plusieurs années par l’Organisation mondiale de la santé. Elle emboîte le pas à d’autres communes de la région qui ont décidé d’illuminer des monuments en rose à cet effet.

Par cette action, les autorités imériennes rappellent que le but est de sensibiliser et d’informer la population et les professionnels de la santé sur la thématique du cancer du sein et son dépistage. /comm-amo