Le PS veut que les cantons puissent décider en matière de congé parental

Chaque canton devrait pouvoir être à même de décider en matière de congé parental et paternité. Les partis socialistes du Jura, de Berne et de Neuchâtel ont déposé des initiatives cantonales en ce sens ces dernières semaines. L’objet a été déposé au Parlement jurassien mercredi matin. Pour les partis socialistes des trois cantons, l’instauration d’un congé paternité de deux à quatre semaines « n’est pas une réelle avancée en termes de politique familiale ». Ils s’engagent donc pour un vrai congé paternité ou parental et souhaitent que des discussions puissent avoir lieu au sein des parlements cantonaux. /comm-cto