Pharmacie braquée à Bienne

Un homme a commis un brigandage dans une pharmacie de Bienne mercredi matin. Les faits se sont produits vers 8h20 dans l’établissement situé à la rue de la Poste, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Les premiers éléments recueillis montrent que l’homme est entré dans la pharmacie avant de s’approcher d’une collaboratrice et de la forcer à ouvrir la caisse. Il a ensuite pris la fuite avec le butin en direction de la poste. L’homme n’était pas armé et il n’y a pas eu de blessé. Il s’agirait d’un homme âgé de 30 à 40 ans, de stature normale. Il portait un pull à capuchon noir et une écharpe noire recouvrait son visage. La police cherche des témoins. Toutes personnes pouvant fournir des informations pertinentes ou ayant remarqué un individu suspect à l'extérieur de la pharmacie sont priées d'appeler le +41 32 324 85 31. /comm-ast