« Pas de scrutin crédible sans un encadrement strict »

Réaction du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien réagit brièvement à la prise de position du canton de Berne. Le ministre Charles Juillard confie qu’il prend acte et appuie la volonté d’avoir un encadrement plus sérieux dans la tenue du deuxième vote à Moutier. Il réaffirme par ailleurs son soutien à l’organisation du scrutin dans les plus brefs délais. Quant à la suppression des articles 138 et 139 de la Constitution jurassienne au sujet du territoire du Jura bernois – à nouveau demandée par Berne – Charles Juillard rappelle que cela n’entre pas en ligne de compte tant que le cas de Moutier ne sera pas réglé. Le Gouvernement jurassien attend désormais la prochaine séance tripartite avant de faire d’autres déclarations. /comm-amo-rch