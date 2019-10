Un siècle et demi d’existence pour la carte postale

Elle traverse les continents mais aussi les époques : la carte postale fête ses 150 ans. Le premier exemplaire a été envoyé en Autriche le 1er octobre 1869. Les cartes postales ne comportaient pas d’image, à l’origine. Des gravures – en noir et blanc ou colorisées - sont apparues par la suite avant l’arrivée de photos. La carte postale a ainsi connu un grand boom entre 1890 et 1920. Elle est née avec l’essor de la révolution industrielle et le développement des transports ainsi que des voyages. La carte postale a servi avant tout de moyen de communication mais aussi de support politique, publicitaire ou encore d’information.

Le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont possède une importance collection de cartes postales en lien avec la région. Vincent Friedli, collaborateur scientifique au musée, évoque les différentes vocations de l’objet au fil des temps en commençant par la communication :