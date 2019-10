La désalpe du Boéchet sous la pluie

La pluie s’est invitée samedi à la désalpe du Boéchet mais n’a pas empêché la bonne tenue de la manifestation. La fréquentation a tout de même souffert des conditions météorologiques. Environ 2'500 personnes ont pris part à la désalpe du Boéchet, selon les organisateurs, alors que la manifestation rassemble 4'000 visiteurs lors des meilleures années. L’ambiance a également été au rendez-vous et les fidèles ont répondu présents. Les organisateurs soulignent que la fête a été belle et se disent satisfaits. La désalpe du Boéchet a réuni 120 génisses et entre 100 à 150 marcheurs au départ de la Combe-à-la-Biche. /fco