Xavier Kohler ou un intellectuel jurassien au XIXe siècle

Le public peut désormais plus facilement accéder à la vie et l’œuvre d’un intellectuel qui a marqué la région au XIXe siècle. Les Archives de l’ancien Evêché de Bâle ont mis récemment en ligne l’inventaire du fonds Xavier Kohler qui a été légué à l’institution en 1977. Xavier Kohler a vécu de 1823 à 1891. Le Bruntrutain a été un des fondateurs de la Société jurassienne d’Emulation. Il a également été député libéral au Grand Conseil bernois et conservateur des Archives de l’ancien Evêché de Bâle. Le fonds contient notamment une importante correspondance comme des lettres d’Alphonse de Lamartine ainsi que des documents plus anciens comme un autographe de Bonaparte. Il comprend aussi les paroles manuscrites de la première Rauracienne rédigées par Xavier Stockmar.

Xavier Kohler représente l’archétype de l’intellectuel du XIXe siècle, comme l’explique Alain Bregnard, archiviste aux Archives de l’ancien Evêché de Bâle :