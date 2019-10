Le Cormo’Rock prêt à lâcher les décibels

Plus que deux semaines et les murs de Cormoret vibreront aux sonorités rock-métalleuses. Les organisateurs du Cormo’Rock ont présenté l’affiche du festival lundi matin. L'événement se tient sur deux soirs avec huit groupes. Le vendredi 18 octobre est réservé au métal et le samedi 19 au rock. Cette neuvième édition qui se tient dans la salle polyvalente du village propose une programmation en grande partie régionale, mais pas uniquement avec par exemple les Marseillais de LANDMVRKS. Dans l’histoire du festival, c’est la première fois qu’un groupe se déplace d’autant loin. Le programmateur du Cormo’Rock Nicolas Py se réjouit de cette tête d’affiche dont le niveau musical est très élevé :