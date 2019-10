Stratégie de la santé en consultation

La nouvelle stratégie de la santé du Canton de Berne prend forme. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale a annoncé lundi matin sa mise en consultation jusqu'au 10 janvier. Les milieux intéressés sont invités à donner leur avis sur ce document qui doit fixer les orientations à prendre dans le domaine des soins pour les 10 prochaines années. Aucune stratégie d’ensemble n’existait jusqu’ici. Il s’agit donc de combler une lacune, selon le canton de Berne.

Le document en consultation prévoit notamment de développer les soins intégrés à tous les niveaux, soit la mise en réseau des différents acteurs qui prennent en charge et traitent les patients. Le canton souhaite aussi étendre la promotion de la santé et mettre en place rapidement des innovations, notamment dans le domaine de la numérisation. Enfin, la stratégie prévoit d’évaluer les futurs besoins en personnel pour faire face à la pénurie, par exemple en favorisant l’émergence de nouveaux métiers et rôles professionnels. /ast