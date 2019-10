Des jeunes régionaux pour représenter la Suisse à la coupe d’Europe de Boulangerie artisanale

L’équipe qui défendra la Suisse lors de la coupe d’Europe de Boulangerie artisanale à Nantes est encore une fois composée de professionnels de la région. Beatriz Pires Martins de Moutier, Morgan Tschaeppaet de Corgémont et Aurélien Prêtre de Bure se sont préparés à la compétition lundi et mardi. Les participants devront présenter une corbeille de 6 variétés de pains, un plateau de 6 sortes de viennoiseries et une pièce montée.

Les candidats ont travaillé leur pièce de concours à Delémont sous l’œil attentif de leur coach Olivier Hoffman, boulanger-pâtissier de Reconvilier. Il livre son regard à l’issue de l’exercice :