Deuxième édition pour le magazine « Terroir à savourer »

Le deuxième numéro de « Terroir à savourer » est sorti de presse. Le magazine gourmand a été présenté mardi à La Neuveville. Il vise à promouvoir les goûts et les produits de la région Jura & Trois-Lacs. La première édition avait été lancée en 2017. Cette publication résulte d’une collaboration entre Jura bernois tourisme, Jura tourisme, la Fondation rurale interjurassienne, Neuchâtel vins et terroir, le Parc naturel régional Chasseral et le Parc naturel régional du Doubs. Nouveauté pour cette édition, le territoire a été étendu à la Suisse alémanique, c’est pourquoi Tourisme Bienne Seeland a rejoint l’équipe éditoriale.

Cette édition est autofinancée par les organisations porteuses du projet et par les producteurs figurant dans le magazine. Elle est disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région et en version électronique. /comm-mdu