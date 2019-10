Smog estival : encore des efforts à fournir

L’atmosphère est toujours trop chargée en ozone. Le canton de Berne a publié mardi les résultats des mesures effectuées durant l’été 2019. L’ozone a régulièrement atteint des niveaux élevés pendant les périodes ensoleillées et sans vent. Le nombre de dépassements de la valeur limite de 120 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire est comparable à celui des dix années précédentes. Tout comme les moyennes horaires maximales. La quantité d’ozone présente dans l’air reste donc stable, mais à un niveau trop élevé, malgré de sensibles améliorations.

Dans la stratosphère, l’ozone nous protège des rayonnements du soleil, mais sa présence dans l’air qu’on respire représente un risque pour la santé. Cette pollution a aussi des conséquences négatives sur la végétation, les bâtiments, les matériaux et le climat.

Depuis 1985, les mesures prises par la Confédération et les cantons ont permis de réduire les émissions d’oxydes d’azote de 50% et celles de composés organiques volatils de 75%. C’est à partir de ces deux substances, et sous l’effet des rayons du soleil, que se forme l’ozone et d’autres polluants.

Malgré ces mesures, les concentrations d’ozone restent néanmoins élevées, notamment car il se propage sur de très grandes distances. C’est pourquoi il est important de poursuivre les efforts en Suisse comme sur le plan international. Les mesures portent en priorité sur le trafic routier et sur l’utilisation de solvants dans l’industrie et l’artisanat. /mdu