Taux de chômage stable en septembre dans le Jura bernois

Le taux de chômage reste stable dans le Jura bernois. Durant le mois de septembre, il a stagné à 2,6%, comme à la fin août. À Bienne, il a par contre légèrement pris l’ascenseur en passant de 2,7% à 2,8%.

Dans le canton de Berne de manière globale, le taux de chômage a reculé de 1,7 à 1,6%. Il a diminué dans quatre des dix arrondissements administratifs et n’a pas varié ou a légèrement augmenté dans les six autres. Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage est stable. Le chômage chez les jeunes et les jeunes adultes (15-24 ans) est retombé à 367 personnes (-69) en septembre. Il avait augmenté en juillet et août. Cette baisse chez les jeunes devrait se poursuivre au cours des prochains mois, comme les années précédentes.



En Suisse, le taux de chômage reste inchangé à 2,1%. /jrg