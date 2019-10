L’Eisplanade pas de retour avant 2020

Il n’y aura pas de patinoire à ciel ouvert à Bienne cette année. L’Eisplanade sera de retour lors de la saison 2020/2021. L’association a élu un nouveau comité mercredi soir lors d’une assemblée extraordinaire. Erdem Ongan est le nouveau président, Firat Torun et Kevin Suter deviennent membres du comité.

Le précédent comité a démission en bloc. Il a demandé la dissolution de l’association pour régler des problèmes liés à la charge financière et contractuelle encore existante du dernier événement, les droits de nom et de marque non résolus, ainsi que l'absence de structures. L’association n’a pas suivi cette recommandation et a élu un nouveau comité. La troisième édition pourrait prendre un nouveau nom. /anl-mdu