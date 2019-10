Moins de raisin, mais de grande qualité

En termes de quantité, la récolte est environ 25% inférieure à celle de l’année dernière. Une quantité néanmoins amplement suffisante selon le vigneron, qui explique qu’une quantité plus élevée aurait été difficile à écouler sur le marché du vin.







Un champignon qui s’attaque aux vignes

Cette année, les vignerons de la région ont dû faire face à l’oïdium, un champignon virulent, qui se développe surtout entre mai et juin sous l’effet de l’humidité et de la chaleur. Les moyens de lutte sont le fongicide synthétique ou pour la viticulture biologique, le souffre et le cuivre. Johannes Louis confie avoir été relativement épargné par l’oïdium cette année, il explique toutefois que d’autres vignerons des alentours ont subi des dégâts. /mdu