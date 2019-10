« Ilots d’été » : et après ?

Les « îlots d’été » auront bientôt tous disparu à Bienne. Ce projet lancé début juillet par la Ville avait pour but de proposer des lieux de rencontre temporaires dans l’espace public, que ce soit sur des rues piétonnes ou sur des routes ouvertes à la circulation. La population a aussi été appelée à donner son avis sur ce concept et ses attentes en termes d'espace public. Une analyse globale va désormais être réalisée et les résultats seront présentés en novembre. Des premières tendances se dessinent déjà. Les retours sont pour la plupart positifs, mais des critiques ont aussi été formulées en lien avec la circulation, comme l’explique la responsable de l’urbanisme biennois, Florence Schmoll :