La Mad Pride déferle sur Genève

Genève a vécu sa première Mad Pride jeudi après-midi. A l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, patients, proches et soignants ont investi les rues de la cité de Calvin en faveur de l'intégration et la reconnaissance de ces maladies dans le monde du travail. Ils étaient plus de 1000 jeudi. Parmi eux, une dizaine de Jurassiens ont fait le déplacement en car.

Le sujet des maladies mentales reste un tabou alors qu’il touche une large partie de la population, comme l’explique la coordinatrice romande des associations d’action pour la santé psychique, Florence Nater :